SoFi Technologies Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Sofi-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7,93 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,35 Prozent entspricht. Hieraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

In den Diskussionen in den sozialen Medien wird ein deutlich negativer Trend in den Meinungen zu Sofi deutlich. Es wurden vorwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Sofi-Aktie mit 9,71 USD aktuell +24,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +28,78 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sofi aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,04 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkaufssituation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sofi damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.