SoFi Technologies Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Analystenbewertung für Sofi zeigt insgesamt ein "Neutral", basierend auf 4 Kaufempfehlungen, 5 neutralen und 2 schlechten Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Aktuelle Berichte spiegeln ähnliche Bewertungen wider, wobei das Rating für das Sofi-Wertpapier im letzten Monat ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sofi liegt bei 7,88 USD, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -3,14 Prozent fallen wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Sofi zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die jüngsten Diskussionen haben jedoch weder stark positive noch negative Themen hervorgebracht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sofi zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses mit einem RSI von 14,55. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Bewertung von 50,4, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Sofi deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.