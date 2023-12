SoFi Technologies Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Analyse der Finanzexperten zeigt, dass die Meinungen zu Sofi in den letzten 12 Monaten gemischt waren. Von insgesamt 11 Bewertungen wurden 4 als positiv, 5 als neutral und 2 als negativ eingestuft. Aktuelle Berichte bestätigen diese Einschätzung, wobei das Rating für das Sofi-Wertpapier im letzten Monat als neutral bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sofi liegt bei 7,88 USD, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -3,14 Prozent sinken wird. Die Gesamtbewertung basierend auf der Analysten-Untersuchung ist daher neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Sofi in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als schlecht bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Sofi war zuletzt überwiegend positiv, und die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich hauptsächlich auf solche positiven Meinungen. In den letzten Tagen war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Sofi jedoch nicht besonders stark, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sofi derzeit bei 7,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,13 USD liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit einem Abstand von +9,86 Prozent zum GD200 gut bewertet wird. Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage wird die Aktie mit einem Abstand von +8,11 Prozent als gut bewertet. Insgesamt wird Sofi daher eine Gesamtbewertung von "gut" zugewiesen.