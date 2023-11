SoFi Technologies Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sofi-Aktie bei 7,25 USD liegt. Der aktuelle Kurs beträgt 7,38 USD, was einem Abstand von +1,79 Prozent zum GD200 entspricht. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 8,19 USD, was einen Abstand von -9,89 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt erhält die Sofi-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen für die Sofi-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Für den letzten Monat gab es eine Bewertung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 8,29 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,27 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Sofi-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zur Sofi-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie wird daher mit "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Sofi-Aktie beträgt aktuell 79,84, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 61 und signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Sofi-Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.