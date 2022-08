SoFi, Nelnet Aktienkurse sind oben als Biden bestätigt beispiellose Student Debt Relief

Präsident Joe Biden wird voraussichtlich am Mittwoch ein Wahlkampfversprechen einlösen und den Erlass von Bundesschulden für Studentendarlehen bestätigen. Hier's, was wir so weit vor Biden's Rede um 2:15 p.m. EST wissen: Wer weniger als 125.000 Dollar im Jahr verdient, dem werden 10.000 Dollar gestrichen Paare, die 250.000 Dollar im Jahr verdienen, bekommen ebenfalls 10.000 Dollar gestrichen Empfängern von Pell Grants… Hier weiterlesen