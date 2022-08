Snowflake bleibt die insgesamt stärkste Datenplattform, sagt ein Analyst nach einem Gespräch mit einem Experten

Mizuho Analyst Gregg Moskowitz führte kürzlich eine Telefonkonferenz mit einem Senior Director eines großen Beratungsunternehmens durch, das sich auf Datenwolken- und Datenbanktechnologien spezialisiert hat. Moskowitz bekräftigte ein Buy und ein Kursziel von $200 für Snowflake Inc (NYSE: SNOW). Der Experte merkte an, dass Branchenexperten SNOW für seine Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit lieben, die seiner Meinung nach den Hyperscalern überlegen ist. Zu den Hyperscalern gehören Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) AWS, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)… Hier weiterlesen