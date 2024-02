Snowflake-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength-Index der Snowflake-Aktie zeigt einen neutralen Titel, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 beträgt 58,62 und der RSI25 liegt bei 49,29, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Langfristig gesehen erhalten Analysten die Einschätzung "Gut" für die Snowflake-Aktie, basierend auf 15 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 194,86 USD, was eine mögliche Performance von -2,54 Prozent bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Snowflake-Aktie aktuell 4,41 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da sie sich um 18,16 Prozent über dem GD200 befindet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Snowflake-Aktie. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, waren die Themen in den letzten Tagen überwiegend negativ. Zusammenfassend wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.