Snowflake Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Snowflake-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 175,93 USD gehabt, was einer Abweichung von -9,67 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (158,92 USD) entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 201 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Abstand von -20,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Snowflake-Aktie in puncto einfacher Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten die Snowflake-Aktie insgesamt mit 4 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es gibt aktuell keine neuen Analystenupdates zu Snowflake, aber das mittlere Kursziel liegt bei 208,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 31,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Stimmungslage rund um die Snowflake-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Snowflake wider, sowohl in den letzten Tagen als auch in den neuesten Nachrichten. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Snowflake daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.