Snowflake Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Snowflake gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Snowflake-Aktie, beträgt der Wert aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 21,83 weniger volatil und bestätigt ebenfalls, dass Snowflake überverkauft ist. Somit erhält die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Snowflake-Aktie, von denen 15 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 190,57 USD, was einem Abwärtspotenzial von -4,22 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Snowflake eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.

Aus technischer Analyse geht hervor, dass der aktuelle Kurs von 198,97 USD +19,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +23,65 Prozent, was ebenfalls zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.