Snowflake Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) der Snowflake-Aktie liegt bei 35,51 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen angezeigt und reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Snowflake-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Snowflake-Aktie wird als "Gut" bewertet, basierend auf 15 positiven Bewertungen, einer neutralen und keiner negativen. Es gab keine Analystenupdates zu Snowflake im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 194,86 USD angesiedelt, was auf eine erwartete Performance von -14,37 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 227,57 USD hindeutet. Insgesamt erhält die Snowflake-Aktie daher eine neutrale Bewertung von uns.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Snowflake-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 172,36 USD lag. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 227,57 USD liegt die Abweichung bei +32,03 Prozent, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 199,56 USD über dem aktuellen Schlusskurs (+14,04 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Snowflake-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Informationen zur Snowflake-Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Snowflake-Aktie aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.