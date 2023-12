Snowflake-Aktie steigt nach Veröffentlichung beeindruckender Quartalsergebnisse

Starke Quartalszahlen verliehen den Aktien des US-Softwareunternehmens Snowflake am Donnerstag einen kräftigen Schub.

Snowflake, der US-amerikanische Softwarekonzern, erhielt am Donnerstag Rückenwind von starken Quartalszahlen. Das Cloud-Unternehmen präsentierte beeindruckende Zahlen am Vorabend, was zu einem Kursanstieg von 4,61 Prozent an der New York Stock Exchange (NYSE) führte. Die Aktien handeln derzeit bei 183,41 US-Dollar und bleiben somit unter ihrem Jahreshoch von knapp 194 Dollar, welches ein wichtiger Widerstandspunkt darstellt.

Laut Brent Thill vom renommierten Investmenthaus Jefferies wurden die Erwartungen von Snowflake in den vergangenen vier Quartalen nicht so deutlich übertroffen wie jetzt. Das Unternehmen hat erstmals seit langer Zeit seinen Ausblick angehoben, was Anerkennung für das Management und Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens zeigt.

Snowflake ging erst im Jahr 2020 an die Börse und verzeichnete gegen Ende dessen Rekordhoch von 429 Dollar. Doch mit dem Ende des Corona-Booms in der Branche sank der Kurs schnell und blieb seit Ende 2021 auf einem absteigenden Trend. Dennoch gehört Snowflake zu den führenden Akteuren im Bereich Cloud Computing und konnte durch seine innovativen Lösungen zahlreiche namhafte Kunden gewinnen.

Das Cloud-Unternehmen konnte in den vergangenen Quartalen ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen, was vor allem auf die steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen zurückzuführen ist. Experten sind sich einig, dass dieser Trend in Zukunft weiter anhalten wird und die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Unternehmen wie Snowflake weiter steigen wird.

Mit den starken Quartalszahlen und dem angehobenen Ausblick hat Snowflake seine Position als führender Akteur im Cloud-Computing-Bereich einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Aktien des Unternehmens zeigen sich weiterhin stabil und bieten langfristigen Investoren eine attraktive Möglichkeit, vom Wachstum des Cloud-Marktes zu profitieren.

