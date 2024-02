Snowflake Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Snowflake. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,93 Punkte, was darauf hinweist, dass Snowflake momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist Snowflake beim 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Snowflake daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Snowflake-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 173,23 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (232,4 USD) liegt (Unterschied +34,16 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (201,45 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+15,36 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Snowflake-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben Snowflake auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Snowflake konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings konnte eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.