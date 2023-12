Snowflake Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Snowflake erhält von Analysten insgesamt gute Bewertungen. In den letzten zwölf Monaten gab es 16 Gut-, 4 Neutral- und 0 Schlechtratings. Auch kurzfristig wird die Aktie als neutral eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 188 USD, was einem Anstieg von 24,4 Prozent entspricht.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ist ebenfalls positiv. Die Diskussionsaktivität war mittelmäßig, aber die Stimmungsänderungen waren positiv. Daher erhält die Aktie von Snowflake insgesamt eine gute Bewertung bezüglich der langfristigen Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Snowflake-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI werden als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen. Daher erhält Snowflake auch hier eine gute Bewertung.