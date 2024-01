Snowflake Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Eine Untersuchung der Aktie von Snowflake ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Snowflake zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem schlechten Rating führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Snowflake auf langfristiger Basis als gut, basierend auf insgesamt 18 Bewertungen von Analysten. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie auch als gut bewertet, und die durchschnittliche Erwartung liegt bei einem Kursziel von 193,2 USD, was einer guten Einschätzung entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Snowflake auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird Snowflake als neutral eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Snowflake eingestellt waren, was zu einer guten Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt erhält Snowflake von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein gutes Rating.