Snowflake Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten zwei Wochen wurde Snowflake von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Wenn wir den Relative Strength Index (RSI) betrachten, der dazu dient einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellen wir fest, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 78,66 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Snowflake momentan überkauft ist. Somit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 77,92, dass Snowflake überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Snowflake bei 175,83 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 157,7 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,31 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 199,28 USD und einem Abstand von -20,87 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Snowflake 4 Mal mit "Gut", 1 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" von institutioneller Seite führt. Für den aktuellen Kurs von 157,7 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 32,32 Prozent und ein mittleres Kursziel von 208,67 USD, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.