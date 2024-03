Snowflake Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Snowflake-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 162,31 USD liegt 7,72 Prozent unter dem GD200 von 175,89 USD. Auch im Vergleich zum GD50 von 201,6 USD, was einem Abstand von -19,49 Prozent entspricht, ergibt sich ein "Schlecht"-Signal. Die Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Snowflake aktuell mit einem Wert von 90,63 überkauft ist, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch einen neutralen Wert von 67. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität hinsichtlich der Snowflake-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich für Snowflake in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Analyse sozialer Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung rund um die Snowflake-Aktie überwiegend positiv ist. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.