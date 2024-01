Snowflake Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Snowflake wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten der Research-Abteilungen insgesamt mit 15 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "gut". Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Snowflake-Aktie liegt bei 194,86 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4,42 Prozent entspricht und somit als "neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Buzz rund um Snowflake haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen jedoch abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer positiven Gesamtbewertung eingestuft.

Aus technischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Snowflake-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ab. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei die einfache Charttechnik eine positive Bewertung ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.