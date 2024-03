Snowflake Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Snowflake-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein Anstieg des Interesses an positiven Themen, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer wird Snowflake insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der durchschnittliche Schlusskurs der Snowflake-Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 176,16 USD. Der letzte Schlusskurs von 167,75 USD weicht um -4,77 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt werden in der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 205,71 USD liegt um -18,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Snowflake somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 93,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61,63 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analystenmeinungen zu Snowflake waren im letzten Jahr größtenteils positiv, mit 4 "Gut"-Einschätzungen, 1 "Neutral"-Einschätzung und 0 "Schlecht"-Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 208,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Da es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, bleibt das Gesamtrating für die Snowflake-Aktie bei "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild, wobei die Anlegerstimmung neutral ist, die charttechnische Bewertung gemischt ausfällt und die Analysten eine positive Einschätzung abgeben. Anleger sollten daher verschiedene Faktoren berücksichtigen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.