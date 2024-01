Snowflake Aktie: Was jetzt noch zu tun ist!

Die Snowflake-Aktie wird derzeit von Marktanalysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird um etwa -1,04% unter dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Aktuelle Entwicklungen

Am 02.01.2024 verzeichnete Snowflake einen Anstieg um +0,68%. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 179,50 EUR festgelegt, während das Guru-Rating bei 4,04 bleibt. In den letzten fünf Handelstagen, also einer kompletten Handelswoche, ergab sich insgesamt ein Anstieg von +0,90%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Analystenmeinungen

Die Marktstimmung scheint eindeutig zu sein, da die Aktie von Snowflake derzeit bei 179,50 EUR gehandelt wird. Die allgemeine Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 179,50 EUR hat. Dies würde Investoren derzeit eine Rendite von -1,04% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf (20 Analysten) oder zumindest als Kauf (10 Analysten) bewerten. Andere Experten bleiben neutral (15 Analysten) oder empfehlen sogar, die Aktie sofort zu verkaufen (1 Experte). Insgesamt sind also immer noch etwa 65,22% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Snowflake-Aktie.

Guru-Rating

Das positive Bild wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag. Dies deutet darauf hin, dass trotz der neutralen Marktstimmung immer noch Potenzial in der Snowflake-Aktie gesehen wird.

Die aktuellen Entwicklungen und die Meinungen der Analysten zeigen, dass die Snowflake-Aktie potenziell unterbewertet ist und weiterhin Investitionsmöglichkeiten bietet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Marktlage weiter entwickelt und ob sich die positiven Prognosen bewahrheiten.

