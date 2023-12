Snowflake Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Snowflake zeigte interessante Ausprägungen bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität änderte sich stark, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer negativen Änderung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Snowflake-Aktie der letzten 200 Handelstage um +23,89 Prozent abweicht. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den 17 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt eine durchschnittliche "Gut"-Bewertung, bestehend aus 15 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -4,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Snowflake daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung für Snowflake.