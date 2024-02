Snowflake Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen wurde hauptsächlich positiv diskutiert, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders in Bezug auf das Unternehmen Snowflake äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen vermehrt negativ über verschiedene Themen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Snowflake-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 15 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Snowflake aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 194,86 USD angesiedelt. Dies würde eine erwartete Performance von -16,47 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 233,28 USD liegt. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Schlecht". Die Redaktion vergibt insgesamt das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Es wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Snowflake-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 10,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,32, dass die Aktie überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Snowflake also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Snowflake derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 liegt bei 171,54 USD, während der Kurs der Aktie (233,28 USD) um +35,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 197,63 USD, was einer Abweichung von +18,04 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die Aktie.