Snowflake Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Snowflake-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 165,73 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 191,26 USD liegt deutlich darüber (+15,4 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 180,33 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,06 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass auf langfristiger Basis 15 von 18 Analysten die Aktie als "Gut" einstufen. Auch auf kurzfristiger Basis ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung, mit einem erwarteten Kursziel von 194,86 USD. Die Analysten vergeben daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Snowflake-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. Auch in den letzten beiden Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.