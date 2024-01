Snowflake Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Snowflake-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Entwicklung. Mit einem Kurs von 197,4 USD ist sie derzeit um +10,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einschätzung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +19,53 Prozent liegt.

Analysten bewerten die Snowflake-Aktie ebenfalls als "Gut". Von insgesamt 15 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 15 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotenzial von -1,29 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Snowflake-Aktie. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Tage (43,24) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Snowflake ist hingegen insgesamt negativ. In Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien überwiegen in den vergangenen zwei Wochen vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.