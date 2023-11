Snowflake-Aktie: Die Schneeflocke fliegt wieder

Die Snowflake-Aktie (WKN: A2QB38) entwickelt sich dieser Tage überaus erfreulich. Nachdem das Papier des Cloud-Daten-Analysespezialisten bereits seit Ende Oktober um rund +25% zulegte, geht es am Donnerstagmorgen im europäischen Handel um weitere +7% nach oben. Was treibt die Schneeflocke in die Luft?