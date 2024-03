Snowflake Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Snowflake-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung erlebt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 175,83 USD, während der aktuelle Kurs bei 157,7 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" anhand der Distanz zum GD200 von -10,31 Prozent. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 199,28 USD eine negative Entwicklung von -20,87 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen positiv, was zu einer Gesamtnote als "Gut" führt. Die Kommentare und Wortmeldungen in den letzten Wochen zeigen eine überwiegend positive Bewertung von Snowflake. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Allerdings ist in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Snowflake in den sozialen Medien zu verzeichnen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion, da das Stimmungsbarometer in den roten Bereich zeigt und die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Die technische Analyse zeigt auch, dass Snowflake momentan überkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt 78,66 bzw. 77,92 Punkte, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Snowflake-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem RSI.