Snowflake Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktie der Snowflake wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet, wobei 15 Bewertungen als gut, 1 als neutral und keine als schlecht eingestuft wurden. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Snowflake. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 194,86 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 232,4 USD eine erwartete Kursentwicklung von -16,15 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Snowflake beträgt derzeit 24,93 Punkte, was auf eine Überverkauft-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Snowflake in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat einen Einfluss auf Aktienkurse. Der Großteil der Kommentare und Befunde zu Snowflake war in letzter Zeit überwiegend negativ, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Snowflake in den Bewertungen der Analysten und in der Stimmung in den sozialen Medien eher neutral bis schlecht abschneidet. Die Aktie wird also in verschiedenen Bereichen mit einer neutralen bis schlechten Bewertung eingeschätzt.