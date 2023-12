Snowflake Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Snowflake in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutete auf eine positive Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Snowflake zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Snowflake liegt bei 53,01 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 22 auf eine überverkaufte Situation hin, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie von 195,67 USD positiv bewertet, da er mit einer Entfernung von +20,76 Prozent vom GD200 (162,03 USD) ein starkes Signal liefert. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, deutet mit einem Kurs von 168,88 USD auf ein "Gut"-Signal hin.

Die Analysteneinschätzung für Snowflake fällt ebenfalls positiv aus, da das Rating von Analysten aus 15 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen besteht. Auch wenn die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -2,61 Prozent aufzeigt, erhält Snowflake insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Snowflake-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung und die Aufmerksamkeit der Anleger, den RSI, die technische Analyse als auch die Analysteneinschätzung positiv bewertet.