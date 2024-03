Snowflake Aktie: Kaum zu glauben!

Die Snowflake-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 176,16 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 167,75 USD, was einem Unterschied von -4,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 205,71 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt 18,45 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Snowflake-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Snowflake abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 208,67 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Snowflake-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 93,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Snowflake geführt wurden. Die überwiegende Stimmung war negativ, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird der Snowflake-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen.