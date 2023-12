Snowflake Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Snowflake eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Snowflake daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu erwähnen, dass der Kurs von Snowflake derzeit um +17,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf +23,47 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Damit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Snowflake zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Allerdings liegt der RSI25 bei 22,51, was darauf hinweist, dass Snowflake überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Snowflake für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Snowflake insgesamt 17 Analystenbewertungen, wovon 15 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 190,57 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. In Summe erhält Snowflake für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.