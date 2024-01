Snowflake Aktie: Hammer Entwicklung!

Für Snowflake liegen aus den letzten zwölf Monaten 15 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 194,86 USD, was einer möglichen 0,9-prozentigen Steigerung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Snowflake-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Des Weiteren lassen sich Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend negativ, und Nutzer sozialer Medien haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Snowflake-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts ein "Gut"-Rating erhält. Der letzte Schlusskurs liegt über beiden Durchschnittswerten, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie der Snowflake ein Gesamtranking "Neutral", da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 einen neutralen Wert ergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Snowflake-Aktie, wobei die Meinungen der Analysten eine positive Entwicklung andeuten, während die Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ist. Die technische Analyse zeigt einen Aufwärtstrend, während der Relative Strength-Index auf eine neutrale Position hinweist.