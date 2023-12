Snowflake Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Snowflake-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt als Indikator für den aktuellen Trend verwendet wurde. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage beträgt 160,09 USD, was 22,77 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 196,55 USD liegt. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt für die letzten 50 Handelstage bei 163,4 USD, was 20,29 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen bei Snowflake. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Snowflake liegt bei 24,07 und der RSI25 bei 23,4, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurde jedoch vermehrt negative Themen diskutiert, weshalb die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Snowflake-Aktie eine Gesamteinschätzung von "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und "Gut" im Hinblick auf den technischen Indikator.