Snowflake Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann kurzfristige Kursrücksetzer oder Kursgewinne bedeuten. Für die Analyse wird der RSI für Snowflake auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass Snowflake weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,92 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Snowflake derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 174,04 USD liegt, während der Aktienkurs bei 220,08 USD um +26,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 203,04 USD, was einer Abweichung von +8,39 Prozent entspricht und daher auch als "Gut"-Wert betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse haben. Snowflake wurde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ bewertet, mit vor allem negativen Themen in den letzten zwei Tagen. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Snowflake-Aktie sind 15 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analysten prognostizieren ein Durchschnittskursziel von 194,86 USD, was zu einer möglichen Kursabnahme von -11,46 Prozent vom letzten Schlusskurs (220,08 USD) führen könnte. Daher erhält Snowflake insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten.