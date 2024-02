Snowflake Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Snowflake-Aktie 15 Mal die Bewertung "Gut", einmal die Bewertung "Neutral" und kein Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel also von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Snowflake aus dem letzten Monat. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 230,31 USD und erwarten eine Entwicklung von -15,39 Prozent. Ihr mittleres Kursziel liegt bei 194,86 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Snowflake-Aktie als "Neutral"-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Snowflake-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 32,68 und ein Wert für den RSI25 von 36,04, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Snowflake-Aktie. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend negative Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" bewertet werden sollte.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Snowflake-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 173,66 USD, was eine Abweichung von +32,62 Prozent zum aktuellen Kurs von 230,31 USD ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 202,33 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von +13,83 Prozent führt. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.