Snowflake Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Snowflake werden durch Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Laut der Analyse zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Snowflake bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Um zu beurteilen, ob die Snowflake-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 97,9 Punkten, was bedeutet, dass die Snowflake-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Snowflake-Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Snowflake eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Snowflake-Aktie für die letzten 200 Handelstage momentan bei 176,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (168,44 USD) weicht somit -4,32 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 204,57 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-17,66 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Snowflake-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen für Snowflake aus den letzten zwölf Monaten zeigen 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 208,67 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Snowflake-Aktie aus Analystensicht insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.