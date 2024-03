Snowflake Aktie: Die Bären zittern!

Für Snowflake liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 208,6 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (186,72 USD) könnte die Aktie damit um 11,72 Prozent steigen, dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Analysten geben der Snowflake-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, wobei aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Snowflake auf 176,16 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 186,72 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,99 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 206,67 USD, was einen Abstand von -9,65 Prozent bedeutet und damit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" aus technischer Sicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Snowflake. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Snowflake in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.