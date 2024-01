Snowflake Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Snowflake wird auf der Basis des RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 24,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass Snowflake überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,89, was darauf hinweist, dass Snowflake weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Snowflake-Wertpapier für diesen Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Snowflake überwiegend negativ diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Snowflake in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhielt jedoch auch eine "Gut"-Bewertung aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit und der verstärkten Diskussionen in den sozialen Medien.

Analysten schätzen die Aktie von Snowflake langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgaben, bewerteten 15 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die jüngsten Analysen führen insgesamt zu einem Gesamturteil von "Gut", wobei die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 194,86 USD erwarten. Dies entspricht einer "Neutral"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.