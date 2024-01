Snowflake Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Snowflake wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 15 guten, 2 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen. Daraus lässt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut" ableiten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Snowflake. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Snowflake liegt bei 190,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 184,21 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 3,45 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Snowflake.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Snowflake wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 76,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Snowflake überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Snowflake-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Snowflake derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 163,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 184,21 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +12,48 Prozent und führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 173,64 USD, was einer Abweichung von +6,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Snowflake. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.