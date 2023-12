Snowflake Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Snowflake insgesamt 17 Analystenbewertungen, wobei 15 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 190,57 USD, was einem Abwärtspotential von -4,24 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt erhält Snowflake eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Snowflake von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Snowflake zeigt eine Ausprägung von 10,14, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 20,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält Snowflake daher ein Rating von "Gut".