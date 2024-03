Snow Peak Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Snow Peak betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Snow Peak weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 2,11, was darauf hindeutet, dass Snow Peak überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um Snow Peak in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Snow Peak bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Snow Peak zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird Snow Peak in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist Snow Peak mit einem Kurs von 1247 JPY inzwischen +18,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" aufgrund der Distanz zum GD200 von -3,28 Prozent vorgenommen. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.