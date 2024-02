Snow Peak Aktie: Das war ja klar …

Die Analyse von Snow Peak hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Snow Peak liegt bei 57,38, was als neutrale Situation betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Lage hin. Insgesamt erhält die Snow Peak daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Somit wird das Unternehmen auch hier als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Snow Peak als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1382,13 JPY, während der Aktienkurs bei 838 JPY liegt, was einer Abweichung von -39,37 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 891,94 JPY weist auf eine Abweichung von -6,05 Prozent hin. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.