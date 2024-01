Snipp Interactive Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 51,94, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Snipp Interactive-RSI liegt bei 25, was als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Snipp Interactive bei 0,12 USD derzeit um +9,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +9,09 Prozent, was zu einer positiven Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Snipp Interactive in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen wider, wodurch die Aktie eine positive Bewertung erhält.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild von Snipp Interactive festgestellt. Dies basiert auf einer vermehrten positiven Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.