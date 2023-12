Snipp Interactive Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von Snipp Interactive liegt bei 73,94, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 42,42 bewertet und signalisiert damit eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Snipp Interactive von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher feststellen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Snipp Interactive zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Snipp Interactive zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Snipp Interactive bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

Bei der technischen Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von Snipp Interactive auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Einschätzung, somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Snipp Interactive-Aktie somit für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.