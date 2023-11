Snipp Interactive Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Mit einem RSI von 11,29 wird die Situation von Snipp Interactive als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Snipp Interactive verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung mit "Gut". Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Snipp Interactive daher eine "Gut"-Rating für diese Kategorie.

In der technischen Analyse ist Snipp Interactive mit einem Kurs von 0,114 USD inzwischen +14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +14 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Snipp Interactive eher neutral diskutiert. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Daher erhält Snipp Interactive auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.