Snapmaker Artisan und J1 zeigen auf der CES 2023 beeindruckende Versatilität

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Der Digitalhersteller Snapmaker hat kürzlich an der CES 2023 teilgenommen, der weltweit einflussreichsten Technologieveranstaltung, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfand. Darüber hinaus wurde Snapmaker als ein CES 2023 Innovation Awards Honoree für Snapmaker Artisan (https://bit.ly/3Cpurss) geehrt.Das Programm der CES Innovation Awards, im Besitz und produziert von der Consumer Technology Association (CTA)®, ist ein jährlicher Wettbewerb, der herausragendes Design und Ingenierleistungen in 28 Produktkategorien der Produktkategorien auszeichnet. In diesem Jahr trat Snapmaker Artisan aus einer hohen Anzahl von mehr als 2.100 Einreichungen durch die Idee eines verbesserten modularen Designs und seine hohe Qualität und Leistungsfähigkeit hervor. Snapmaker Artisan ist die neueste Generation des Drei-in-eins-3D-Druckers Snapmaker, der mit einem 300 °C heißen dualen Extrusions-3D-Druckmodul, einem leistungsstarken 10-W-Lasermodul, einem CNC-Schneidemodul mit 200 W, einer riesigen Arbeitsfläche von 400 x 400 x 400 und einem innovativen Quick-Swap-Design ausgestattet ist. Die verbesserten Funktionen ermöglichen es Artisan, die Grenzen dessen zu überschreiten, was ein modulares Fertigungswerkzeug leisten kann.Außerdem hat Snapmaker auch J1 zur Messe mitgebracht. Der 3D-Drucker Snapmaker J1 High Speed IDEX (https://bit.ly/3jM5XTI) wartet mit zwei Extrudern mit ultraschneller Druckgeschwindigkeit von bis zu 350 mm/s auf. Aufgrund seines aufwendigen Hardware-Designs und der herausragenden Druckleistung erregte er die Aufmerksamkeit von Tausenden von Messebesuchern.Neben der Vorstellung neuer Produkte hatte der beliebte Content-Ersteller Joel Telling (3D Printing Nerd) einen Messeauftritt und kam zum Snapmaker-Stand, um seine Gedanken zu Arisan und J1 mitzuteilen.„Wir sind stolz darauf, erneut mit dem CES Innovation Award geehrt worden zu sein", sagte Josh Littlehua, Key Account Manager. „Snapmaker ist stets bestrebt, hochwertige und benutzerfreundliche PC-gesteuerte Fertigungsmaschinen zu kreieren. Sowohl Artisan als auch J1 sind Produkte, die hochwertige Hardware, benutzerfreundliche Workflows und hohe Druckqualitätsanforderungen integrieren, um ein hervorragendes Benutzererlebnis zu gewährleisten. Es ist mir eine Freude, persönlich mit unseren Nutzern, Partnern und Snapmaker-Enthusiasten zu kommunizieren und von ihnen positives Feedback zu erhalten! Wir hoffen, Sie im nächsten Jahr wiederzusehen!"Informationen zu SnapmakerSnapmaker wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das 3-in-1-Desktop-3D-Drucker entwickelt, herstellt und vertreibt, die 3D-Druck, Lasergravur und Laserschneiden sowie CNC-Schnitzen integrieren. Das Vorzeigeprodukt von Snapmaker, der Drei-in-eins-3D-Drucker Snapmaker 2.0, stellte 2019 einen Rekord als der am meisten per Crowdfunding finanzierte 3D-Drucker auf Kickstarter auf und gewann den iF Design Award 2022.