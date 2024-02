Snap tut es schon wieder?

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Snap abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral". Unter den 10 abgegebenen Empfehlungen gab es 2 Kaufempfehlungen, 7 neutrale Empfehlungen und 1 negative Bewertung. Die jüngsten Bewertungen führen jedoch zu einem anderen Bild, da die durchschnittliche Empfehlung für Snap im letzten Monat als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Snap liegt bei 12,5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 12,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Aussichten erhält Snap das Rating "Gut" von den Analysten.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Diskussion über Snap in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Es gab nur drei Tage mit positiven Diskussionen, während an zehn Tagen negative Themen vorherrschten. Die jüngsten Anlegerinteraktionen deuten ebenfalls auf ein negatives Stimmungsbild hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Snap aufgrund des Schlusskurses am letzten Handelstag von 11,1 USD eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Snap zeigt eine Bewertung als "Schlecht" für den 7-Tage-Zeitraum mit einem RSI von 79,41. Der RSI25 liegt bei 65,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Zusammenfassend zeigen die Bewertungen der Analysten, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse eine überwiegend negative Einschätzung für Snap. Die Aktie wird von den Analysten als "Gut" bewertet, während das Anleger-Sentiment und die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führen.