Snap Quartalsbilanz: Erwarteter Rückgang bei Umsatz und Gewinn, Aktienkurs könnte steigen

Snap wird in 26 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich reduzieren. Auf Jahressicht erwarten die Experten ebenfalls einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn.

Die Aktie von Snap hat in den letzten 30 Tagen einen Kursverlust von 2,86% verzeichnet. Die Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf 9,33 EUR steigen wird, was einem Gewinn von 10,96% entspricht.

Die Charttechnik zeigt einen negativen Trend bei Snap. Der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalsbilanz letztendlich ausfallen wird und welchen Einfluss sie auf den Aktienkurs haben wird. Aktionäre sollten ihre Entscheidungen daher gut überdenken und...