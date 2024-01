Snap-On Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Snap-on wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Snap-on weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Snap-on mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46 einen günstigen Wert auf, der unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bezeichnet und erhält somit ein "Gut".

Allerdings hat sich die Stimmung für Snap-on in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.