Snap-On Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Snap-on wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 12,46, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 31,35 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 265,61 USD lag und der aktuelle Kurs bei 280,93 USD liegt, was eine Abweichung von +5,77 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,87 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Snap-on in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Snap-on-Aktie liegt bei 97, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 41,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Snap-on.