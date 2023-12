Snap-On Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Für Snap-on gibt es verschiedene Einschätzungen von Analysten. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was insgesamt zu einer neutralen Empfehlung führt. Im Durchschnitt sehen Analysten ein Kursziel von 290,2 USD für die Aktie, was einem Anstieg um 1,37 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Aktie momentan preisgünstig ist.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes rund um Snap-on zeigt sich, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig ist, während die Stimmungsänderung negativ war. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch die Meinungen in den sozialen Medien sind uneinheitlich, wobei in letzter Zeit überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral angemessen bewertet, wobei zwei Handelssignale auf eine negative Entwicklung hindeuten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Snap-on in verschiedenen Bereichen als neutral bis schlecht eingestuft wird.