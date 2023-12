Snap-On Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snap-on beträgt 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,79 im Bereich "Maschinen" deutlich niedriger liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Snap-on derzeit eine Rendite von 2,5 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,02 % als niedrig einzustufen ist. Mit einer Differenz von 14,53 Prozentpunkten erhält die Dividendenrendite die Einstufung "Schlecht".

Technisch betrachtet ergibt der Relative Strength-Index (RSI) von 21,48 auf 7-Tage-Basis und 29,63 auf 25-Tage-Basis die Gesamteinschätzung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Datenmengen in den letzten zwei Wochen zu einem Überhang von Verkaufssignalen geführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.